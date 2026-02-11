2 Ein Crash in Somalia endete glimpflich: Das Flugzeug ist stark beschädigt, doch alle Menschen an Bord überlebten. Foto: Mohamed Sheikh Nor/AP/dpa

Ein somalischer Inlandflug endet plötzlich im Indischen Ozean. Der Crash geht glimpflich aus - es gab keine Toten.











Mogadischu - Ein Flugzeug mit 55 Menschen an Bord ist am Flughafen Mogadischu von der Start- und Landebahn abgekommen und im Indischen Ozean in der Nähe des Ufers gelandet. Alle Passagiere und Crewmitglieder überlebten den Crash, bei dem das Flugzeug vom Typ Fokker stark beschädigt wurde. Nach Angaben der somalischen Luftfahrtbehörde war auch am Mittwoch noch unklar, wie es zu dem Zwischenfall am Vortag kam.