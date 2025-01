Flugzeugthriller mit Mark Wahlberg: Trotz Spitzenplatz in den Kinocharts: Mel Gibsons neuer Film stürzt ab

1 Mel Gibson hat sich sicherlich mehr erhofft. Foto: imago/UPI Photo / GREG GRUDT

Mel Gibsons erste Regiearbeit seit nahezu einem Jahrzehnt erreicht zwar Platz eins der Kinocharts, doch "Flight Risk" mit Mark Wahlberg erweist sich dennoch als ein massiver Flop.











Mel Gibsons (69) neue Regiearbeit hat eine Bruchlandung hingelegt. "Flight Risk" spielte an seinem Startwochenende in den USA nur 12 Millionen Dollar ein. Paradox: Der Flugzeugthriller mit Mark Wahlberg (53) führt trotzdem die US-Kinocharts an. "Flight Risk" entthronte "Mufasa", das "König der Löwen"-Prequel läuft jedoch schon in seiner sechsten Woche.