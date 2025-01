Praktikant in der Wielandshöhe Luis und seine Liebe zu Pfannkuchen

Luis Schairer ist 14 Jahre alt und der Superpraktikant in der Stuttgarter Wielandshöhe. Eigentlich wollte er nur für eine Jahresarbeit an der Schule ein paar Tage in der Restaurantküche schnuppern. Nun hilft er regelmäßig aus.