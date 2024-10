1 Flugzeug aus Airbus-Produktion Foto: AFP/ED JONES

Nach hohen Verlusten hatte Airbus bereits Konsequenzen angekündigt. Jetzt ist klar, wo gespart wird.











Airbus will in seiner kriselnden Rüstungs- und Raumfahrtsparte bis zu 2.500 Stellen streichen. Der Abbau soll bis Mitte 2026 erfolgen, kündigte der Konzern weiter an. Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus beschäftigt in Deutschland und anderen europäischen Ländern annähernd 35.000 Menschen.