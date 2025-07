Ein Geschäftsflugzeug stürzt kurz nach dem Start ab. Wie viele Menschen in dem Feuerball nach dem Aufprall sterben, ist weiterhin unklar.

London - Nach dem Absturz eines Geschäftsflugzeugs am Londoner Flughafen Southend bleibt der Airport bis auf weiteres geschlossen.

Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start abgestürzt. In Aufnahmen von dem Unglück waren ein gewaltiger Feuerball und eine hohe Rauchwolke zu sehen. Wie viele Menschen an Bord waren und damit vermutlich ums Leben kamen, war zunächst unklar.

Lesen Sie auch

Easyjet nutzt Flughafen auch

Betroffen von der vorübergehenden Schließung ist vor allem die Billigfluggesellschaft Easyjet, die den an der Themsemündung gelegenen Airport für Flüge an gut ein Dutzend Urlaubsdestinationen nutzt. Der Webseite zufolge wird auch Berlin von Southend aus angeflogen.