Flugzeugabsturz in Waldenbuch

1 Fernand L. Jolicoeur (unten rechts im Bild) war erst 19 Jahre alt, als die Maschine abstürzte. Foto: Privat

Im Januar 1945 ist bei Waldenbuch ein viermotoriger Bomber der Royal Canadian Air Force verunglückt. Die Familie eines Piloten, der damals starb, sucht bis heute nach Antworten.









Waldenbuch - Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am 28. Januar 1945 gegen 20.40 Uhr in Waldenbuch abgespielt haben. Etwa einen Kilometer von der Stadt entfernt, im Waldgebiet Lindhalde, stürzt ein schwer getroffener Lancaster-Bomber der Royal Canadian Air Force mit brennenden Motoren in den Wald. Fünf der sieben Insassen werden tot geborgen. Zwei Besatzungsmitglieder überleben schwer verletzt.