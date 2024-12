Die Bilder der Katastrophe sind verheerend. Und doch haben nicht wenige Menschen den Flugzeugabsturz in Kasachstan überlebt – darunter offenbar auch zwei Personen aus Deutschland.

Zwei Überlebende des Flugzeugabsturzes in Kasachstan kommen nach Angaben des Auswärtigen Amts aus Deutschland. Nach aktuellem Kenntnisstand lebten zwei der überlebenden Passagiere hierzulande, hieß es aus dem Außenamt in Berlin.

Die Gedanken seien bei den getöteten Passagieren und ihren Angehörigen, den Verletzten wünsche man rasche Genesung, hieß es weiter. „Es ist zentral, dass die Absturzursache jetzt rasch und unvoreingenommen ermittelt wird.“

Nach dem Absturz des Passagierflugzeugs am Mittwoch steht der Verdacht im Raum, dass die Maschine zuvor im Nordkaukasus vor ihrer geplanten Landung in Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, durch die Explosion einer Flugabwehrrakete beschädigt worden sein könnte. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen. Bisher gibt es dazu keine offiziellen Ergebnisse. 38 Menschen an Bord wurden getötet, es gab 29 Überlebende.