Flugzeugabsturz in Indien: Was bisher bekannt ist

1 Menschen sehen Rauch aufsteigen, nachdem ein Flugzeug in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat abgestürzt ist. Foto: Mohan Nakum/AP/dpa

Kurz nach dem Abflug stürzt eine Maschine im indischen Ahmedabad ab. An Bord waren 242 Menschen. Das Flugzeug sollte nach London fliegen. Was bisher bekannt ist.











In Indien ist eine Maschine der Fluggesellschaft Air India mit 242 Menschen an Bord verunglückt. Air India und die Feuerwehr in Ahmedabad informierten am Donnerstag (12. Juni) über das Unglück auf dem Flughafen der westindischen Stadt,