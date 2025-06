Flugzeugabsturz in Indien: Indische Behörden finden an Absturzstelle Flugdatenschreiber

1 Das Flugzeug wurde fast vollständig zerstört. Foto: AP/dpa/Rafiq Maqbool

Beim Flugzeugabsturz in Indien verloren mehr als 240 Menschen ihr Leben. Die Ursache ist ungeklärt. Nun haben die Behörden etwas gefunden, das ihnen weiterhelfen könnte.











Nach dem Flugzeugabsturz in Indien mit mehr als 240 Toten haben die Behörden den für die Untersuchungen zur Unglücksursache wichtigen Flugdatenschreiber der Maschine gefunden. „Das bedeutet einen wichtigen Schritt vorwärts in den Untersuchungen“, schrieb der Minister für Zivilluftfahrt, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, auf X. Das Gerät wurde demnach innerhalb von 28 Stunden nach dem Absturz von der Behörde für Flugunfalluntersuchung an der Unglücksstelle in Ahmedabad im Westen des Landes geborgen.