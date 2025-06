Flugzeugabsturz in Indien: Fluggesellschaft macht Hoffnung – offenbar doch Überlebende

1 Rettungskräfte verwenden eine Bahre, um die Opfer zu bergen Foto: AP/dpa/Ajit Solanki

Nach dem Flugzeugabsturz in Indien sind bislang 204 Leichen geborgen worden. Der Chef der Fluglinie verbreitet mit einem Satz zumindest ein wenig Hoffnung.











Bei dem katastrophalen Flugzeugabsturz in Indien gab es nach Angaben der Fluglinie Überlebende. „Die verletzten Passagiere wurden von den örtlichen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht“, sagte Airline-Chef Campbell Wilson in einer Video-Stellungnahme auf der Plattform X. Zuvor hatte der Polizeichef von Ahmedabad, Gyanender Singh Malik, mitgeteilt, dass es keine Überlebenden gibt. Diese Aussage revidierte er später, als er gegenüber der Zeitung „India Today“ sagte, dass es möglicherweise Überlebende gebe. Die Gesundheitsbehörde meldet einen Überlebenden.