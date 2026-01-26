Im März 2025 war ein Mann bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Weilheim ums Leben gekommen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat einen Bericht vorgelegt.
Ein 78-jähriger Pilot war im März vergangenen Jahres beim Absturz seines Ultraleichtflugzeuges in einem schwer zugänglichen Waldgebiet in der Nähe von Weilheim zu Tode gekommen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig hat nun einen Zwischenbericht zu dem Unglück veröffentlicht. Die genauen Umstände und Hintergründe werden aber weiterhin untersucht.