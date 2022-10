50 Jahre Outlet City Metzingen „La Dolce Vita“ bei Promi-Party in harter Zeit

Michelle Hunziker glaubt, in Stuttgart zu sein. Doch sie feiert in Metzingen. Seit 50 Jahren pilgern luxushungrige Schnäppchenjäger an den Fuß der Schwäbischen Alb. Auf Spurensuche bei einer Promi-Party mit vielen Stuttgartern im Phänomen Outlet.