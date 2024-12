Flugzeug in Not: Rauch in der Kabine: Passagiere der Swiss auf Heimflug

Flugzeug in Not

1 Ein Sonderflug bringt die von einem Notfall bei der Swiss betroffenen Passagiere nach Zürich Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Der Flug von Bukarest nach Zürich endete für 74 Passagiere unter dramatischen Umständen. Per Notfallrutsche mussten sie in Graz den Jet verlassen. Jetzt können sie die Reise fortsetzen.











Link kopiert



Graz - Ein Sonderflug der Swiss bringt die von einem Notfall betroffenen Passagiere nach Zürich. Die Maschine sei am Vormittag in Graz gestartet, sagte eine Flughafensprecherin. Die Passagiere hatten die Nacht in Hotels verbracht. Gestern war ihr Airbus auf dem Flug von Bukarest nach Zürich in Graz notfallmäßig gelandet, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte.