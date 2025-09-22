Flugverkehr: Nach Cyberangriff lange Schlangen am BER erwartet

Nach dem Cyberangriff bekommen Passagiere die Auswirkungen auch am Montag noch zu spüren. Vor allem am BER ist wegen eines großen Sport-Events am Vortag mit langen Warteschlangen zu rechnen.
Berlin - Wegen der anhaltenden Folgen des Cyberangriffs und der Rückflüge tausender Marathonläufer rechnet der Berliner Flughafen am Montag erneut mit längeren Verspätungen und weiteren Problemen. Mit 95.000 Passagieren würden viel mehr Menschen erwartet als an einem normalen Montag mit 75.00 bis 85.000, sagte ein Sprecher der dpa.