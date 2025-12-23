Flugverkehr: Italiens Kartellbehörde verhängt Millionenbuße gegen Ryanair

Ryanair soll der italienischen Kartellbehörde zufolge Drittanbieter wie Reisebüros bei der Buchung von Flügen behindert haben. Die irische Fluggesellschaft wehrt sich gegen die Strafe.
Rom - Die italienische Kartellbehörde hat eine Strafe von 255,8 Millionen Euro gegen Ryanair verhängt. Die Wettbewerbshüter werfen der irischen Fluggesellschaft Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Zusammenhang mit der Buchung von Flügen durch Drittanbieter wie Reisebüros von April 2023 bis April 2025 vor. Ryanair kündigte umgehend an, die Entscheidung anzufechten.