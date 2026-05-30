Flugverkehr: Drohnen-Alarm legt Münchner Flughafen für eine Stunde lahm

Immer wieder werden Drohnen an oder in der Nähe von Flughäfen beobachtet. Nun schlugen Piloten in München Alarm - der Flughafen stoppte alle Starts und Landungen. Doch es gibt Entwarnung.
München - Am Flughafen München hat nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Samstagmorgen der Flugverkehr für etwa eine Stunde stillgestanden. Starts und Landungen seien nach der verdächtigen Sichtung gegen 9.00 Uhr ausgesetzt worden, der Alarm sei aber gegen 10.05 Uhr wieder aufgehoben worden, sagte ein Flughafensprecher.