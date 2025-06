Flugunfall bei Kirchheim: Leichtflugzeug landet in Maisfeld

1 Ein Flugunfall löste in der Nähe von Kirchheim einen Polizeieinsatz aus. Foto: Soeren Stache/dpa

Am Sonntagnachmittag hat ein Flugunfall zu einem Polizeieinsatz in der Nähe des Flugplatzes Nabern bei Kirchheim geführt.











Ein Flugunfall hat in der Nähe von Kirchheim zu einem Polizeieinsatz geführt. Am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr meldete sich ein Pilot beim Revier Kirchheim. Der 74-Jährige gab an, dass er mit seinem Ultraleichtflugzeug in ein Maisfeld hinter der Landebahn des Flugplatzes Nabern geraten sei. Er selbst und seine 49-jährige Begleiterin blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand ein Sachschaden im Propellerbereich, dessen Höhe die Polizei auf etwa 2000 Euro schätzt. Das Flugzeug richtete in dem Maisfeld und einem Kartoffelacker zudem einen Flurschaden an.