Trotz eines unerwartet nötigen Software-Updates bei vielen Airbus A320-Maschinen bleibt der Flugverkehr stabil. Vereinzelt kann es zu Verspätungen kommen.
Toulouse/Frankfurt - Nach einer bei rund 6.000 Airbus-Flugzeugen der A320-Reihe kurzfristig nötigen Überprüfung sind die Einschränkungen für den Flugverkehr bisher überschaubar geblieben. Nach einem Hinweis des Flugzeugbauers nahmen einige Airlines bereits ab Freitagabend das Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ.