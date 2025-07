Flugsicherung streikt in Frankreich – Stuttgart und Karlsruhe betroffen

Fluglotsen streiken in Frankreich – Stuttgart und Karlsruhe betroffen

1 Schlange am Ryanair-Schalter auf Mallorca (Archiv). Foto: imago/Agencia EFE

Frankreich-Ärger in der Hauptreisezeit: Tausende Flüge fallen aus, Urlauber sitzen fest. Hart trifft es Nizza, auch deutsche Airports und Mallorca spüren die Auswirkungen.











Der aktuelle Streik französischer Fluglotsen am 3. und 4. Juli beeinträchtigt den Sommerreiseverkehr in ganz Europa erheblich. Zu Beginn der Ferienzeit sorgt die Arbeitsniederlegung für zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen - nicht nur in Frankreich selbst. Auch die Flughäfen Stuttgart (STR) und Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) sind betroffen, etwa mit Ausfällen und Verspätungen auf Verbindungen nach Mallorca.