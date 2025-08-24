Flugplatzfest in Backnang-Heiningen: Spektakuläre Flugshows begeistern die Besucher

Spektakuläre Flugshows, Rundflüge, diverse Flugzeugmodelle und vieles mehr haben am Wochenende die Besucher des Flugplatzfestes in Backnang-Heiningen begeistert.
Senkrecht steigt die Jak-52 in den Himmel über Backnang-Heiningen (Rems-Murr-Kreis) und zieht einen Schweif aus dickem Rauch hinter sich her. Die Menschen am Boden blicken ihr gebannt nach. Am höchsten Punkt angekommen, bleibt die 400-PS-Maschine von Volker Fischer in der Luft stehen. Die Zuschauenden halten den Atem an, als der Flieger über die Nase abkippt und im Sturzflug in Richtung Boden trudelt.