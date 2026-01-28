Flugplatz Pattonville: „Wir sind nicht beauftragt“ – Rettungsheli nicht im 24-Stunden-Betrieb

Trotz Protesten der Anwohner darf der Rettungshubschrauber bei Pattonville (Kreis Ludwigsburg) seit Sommer auch nachts regelmäßig starten. Warum er es bislang dennoch nicht tut.
Seit Juli 2025 darf der am Flugplatz Pattonville stationierte Rettungshubschrauber Christoph 51 regelmäßig auch nachts starten und landen. Zuvor waren eine Landung pro Nacht (22 bis 6 Uhr) und insgesamt 2400 Starts und Landungen pro Jahr erlaubt. Nun ist geregelt, dass nachts pro Jahr 800 Starts und Landungen erlaubt sind, insgesamt 4500. Das hat bislang aber noch nicht zu mehr Starts in der Nacht geführt.