Das war der Grund für den Fluglärm am Donnerstagabend

1 Über dem Stuttgarter Flughafen ist am Donnerstagabend ein Flugzeug durchgestartet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/H Landshoeft

Ein Flugzeug sorgt am Donnerstagabend für viel Lärm über Stuttgart. Gegen 21.20 Uhr ist der Lärmpegel sowohl über Möhringen als auch über Plieningen und Esslingen ungewöhnlich hoch. Das steckt dahinter.











Ein Flugzeug hat am Donnerstagabend über Stuttgart für mächtig Lärm gesorgt. Vor allem in Möhringen, Plieningen und Esslingen war das Durchstarten der im Anflug befindlichen Maschine gut zu hören. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart ist ein Flug aus Alicante die Ursache für den Lärm gewesen. Der Pilot sei auf den Flughafen Stuttgart angeflogen, dann aber durchgestartet. Das Flugzeug sei nochmals eine Runde geflogen und dann um 21.19 Uhr endgültig gelandet. Was der Grund für die extra Runde war, konnte das Regierungspräsidium nicht mitteilen, die Deutsche Flugsicherung hat allerdings eine wahrscheinliche Erklärung parat.