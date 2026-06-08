Das sonntägliche Donnergrollen über Leonberg ist vorüber. Der Jumbo-Jet der Spedition Kühne + Nagel fliegt nicht mehr den Stuttgarter Flughafen an. Wie ein Unternehmenssprecher zu Beginn der Woche gegenüber dem Portal Aerotelegraph bestätigte, landete die Boeing 747-8F des Logistik-Riesen am Sonntag, 31. Mai, zum letzten Mal am STR. Der Konzern habe beschlossen, die Flüge in Zukunft in Frankfurt starten und landen zu lassen.

Inzwischen berichten auch weitere einschlägige Plattformen über den Abzug der Verbindung vom Stuttgarter Airport, auch wenn ein offizielles Statement samt Begründung seitens Kühne + Nagel noch aussteht. Es war ursprünglich für Ende der vergangenen Woche angekündigt worden. Fakt ist jedoch, dass der Konzern in Zukunft verstärkt auf den Standort Frankfurt setzt: Anfang Februar wurde der Kontrakt für eine neue Luftfrachthalle am Fraport unterzeichnet.

Jumbo-Aus: Rückschlag für den Stuttgarter Flughafen

Auch wenn die Zahlen für den Stuttgarter Airport zuletzt wieder besser aussahen - erstmals seit 2019 schrieb die Flughafen GmbH 2025 wieder schwarze Zahlen - ist dies ein weiterer Rückschlag. Zum Sommer endete etwa die British-Airways-Verbindung zum Londoner Flughafen Heathrow. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass die Lufthansa ihre Flüge nach Frankfurt künftig durch ICE-Zugverbindungen ersetzt.

Allein der Anblick des Jumbo-Jets von Kühne + Nagel war in Stuttgart seit 2023 eine Attraktion. Und beim Start machte er sich über Leonberg bei seinem Schwenk auf die sogenannte „standardisierte Instrumentenabflugstrecke“ lautstark bemerkbar. „Kleinere Maschinen drehen oft früher, weil sie besser steigen. Das ist wahrscheinlich das, was beobachtet wird“, klärte vor wenigen Tagen Tanja Frisch, Pressesprecherin der Deutschen Flugsicherung, auf.

Die Maschine fliegt auch nach Taipeh und Belgien

Nun ist also Schluss mit dem Flug, der von Stuttgart aus in die USA (Atlanta oder Birmingham) ging. Von dort aus führte die Route weiter zum Beispiel nach Chicago (Illinois/USA), Taipeh (Taiwan), Anchorage (Alaska/USA) und Lüttich (Belgien). An Bord waren Teile für die Autoindustrie. In Atlanta betreibt Kühne & Nagel drei Standorte, darunter ein Logistikzentrum. Unter anderem gibt es dort einen separaten Bereich für hochwertige Fracht- und Sonderladungen.

Am Sonntag startete und landete der Jet, den Kühne + Nagel von der US-Gesellschaft Atlas Air chartert, erstmals in Frankfurt. Dort sind Flugzeuge dieser Größe bekanntlich Alltag - und fallen auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der umliegenden Städte und Gemeinden nicht mehr wirklich auf.