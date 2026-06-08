Der dicke Brummer verschwindet vom Himmel über der Region. Der Logistikriese Kühne + Nagel zieht seine Boeing 747 vom Stuttgarter Flughafen ab.
Das sonntägliche Donnergrollen über Leonberg ist vorüber. Der Jumbo-Jet der Spedition Kühne + Nagel fliegt nicht mehr den Stuttgarter Flughafen an. Wie ein Unternehmenssprecher zu Beginn der Woche gegenüber dem Portal Aerotelegraph bestätigte, landete die Boeing 747-8F des Logistik-Riesen am Sonntag, 31. Mai, zum letzten Mal am STR. Der Konzern habe beschlossen, die Flüge in Zukunft in Frankfurt starten und landen zu lassen.