Flughafenhotels in Stuttgart: Hunderte Hunde-Halter verbringen Silvester mit ihren Lieblingen am Flughafen

Die beiden Mövenpick-Hotels am Stuttgarter Flughafen waren an Silvester fest in Hunde-Hand. Hunderte Halter verbrachten die Nacht mit ihren Vierbeinern am Airport.
Wie bereits im vergangenen Jahr war der Stuttgarter Flughafen an Silvester ein Zufluchtsort für Hunde und ihre Halter. Schließlich sind am Flughafen Feuerwerk und Böller verboten. Bereits im vergangenen Jahr war das Airport-Hotel ausgebucht, in diesem Jahr hat man zusätzlich das nahe gelegene Messe-Hotel geöffnet, um mehr Gäste mit ihren Vierbeinern unterzubringen. Alle verfügbaren 588 Zimmer waren belegt – zum überwiegenden Teil von Tierliebhabern.