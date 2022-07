1 Tickets für 9,90 Euro wird es wohl nicht mehr geben, prophezeit der Stuttgarter Flughafenchef. Foto: STZN/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Aufgrund der steigenden Energiepreise und der hohen Inflation geht der Geschäftsführer des Stuttgarter Flughafens, Walter Schoefer, davon aus, dass die Airlines auf breiter Front die Preise anheben werden. „Das Fliegen wird teurer werden müssen“, sagte Schoefer der „Südwest Presse“. „Flüge für 9,90 oder 29,90 Euro wird es nicht mehr geben.“

Dennoch seien Fluggesellschaften, die mit vergleichsweise günstigen Flügen aggressiv um Kunden werben, gegenüber teureren Mitbewerbern im Vorteil, so der 66-Jährige: „Wenn Lebensmittel allgemein teurer werden, macht auf Anbieterseite auch nicht der Discounter als erster schlapp.“ Für die erste große Sommerferien-Reisewelle an diesem Wochenende sieht sich der Stuttgarter Flughafen gewappnet. Der Stuttgarter Flughafen hatte als einziger der größeren deutschen Flughäfen während der Corona-Pandemie „niemanden entlassen, das zahlt sich jetzt aus“, sagte Schoefer.

In anderen Bundesländern war es zum dortigen Sommerferienbeginn an den Flughäfen teils zu chaotischen Szenen gekommen, weil Personal beim Check-in und an den Kontrollschleusen fehlte.