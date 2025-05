Flughafen Stuttgart: Zwei neue Direktflüge ans Schwarze Meer ab Stuttgart

Gute Nachrichten für alle Strandurlaubsfans: Der Stuttgarter Flughafen bietet zwei neue Direktverbindungen ans Schwarze Meer an. Das gab der Flughafen auf Instagram bekannt. Demnach können Passagiere ab sofort mit der Charter-Airline Electra Airways in die bulgarischen Küstenstädte Burgas und Warna fliegen. Nach Burgas geht es immer dienstags und samstags, nach Warna immer montags und freitags – sowohl hin als auch zurück nach Stuttgart.

Flugtickets sind über die Webseite der deutsch-türkischen Airline Sun Express erhältlich, die mit der bulgarischen Fluggesellschaft Electra Airways kooperiert. Flüge nach Warna sowie Burgas gibt es bereits ab jeweils 59,99 Euro – wobei die Preise in den Sommermonaten deutlich teurer sind und konstant im dreistelligen Bereich liegen.

Urlauber erwarten traumhafte Sandstrände

Warna ist mit mehr als 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Bulgariens und liegt im Nordosten des Landes. Von hier aus sind es nur rund 15 Kilometer zum Goldstrand, einem bei deutschen Urlaubern beliebten Partyort. Etwas mehr als 100 Kilometer südlich von Warna befindet sich Burgas. Die mit fast 200.000 Einwohnern viertgrößte Stadt Bulgariens ist für die Kathedrale der Heiligen Brüder Kiril und Methodius bekannt sowie den größten öffentlichen Park Bulgariens, den sogenannten Meeresgarten. Wie Burgas ist auch die Küstenstadt Warna von traumhaften Sandstränden umgeben.

Im Hochsommer betragen die Temperaturen an der Ostküste Bulgariens im Schnitt zwischen 17 und 29 Grad. In den beliebten Badeorten wie dem Sonnenstrand und dem Goldstrand liegt die Wassertemperatur in den Sommermonaten in der Regel bei rund 25 Grad – und ist damit vergleichbar mit der Wassertemperatur in Freibädern.

Bulgarien ist seit Anfang dieses Jahres Vollmitglied des Schengen-Raumes. Für deutsche Staatsangehörige ist die Einreise somit ohne Visum möglich. Der Reisepass oder der Personalausweis genügt.