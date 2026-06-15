Flughafen Stuttgart: Wo soll das Geld für den klimaneutralen Airport herkommen?

Mit Milliardenaufwand soll der Flughafen Stuttgart bis 2040 klimaneutral werden, doch bei den Gesellschaftern Land und Stadt sind die Kassen leer. Ist ein Teilverkauf die Lösung?

Die Krise der öffentlichen Finanzen bedroht das Klimaziel der Stuttgarter Flughafengesellschaft (FSG). Das Programm STRzero soll dafür sorgen, dass der Betrieb des Flughafens bis 2040 treibhausgasneutral wird. Doch das ambitionierte Ziel gibt es nicht zum Nulltarif. Die Stadt Stuttgart, mit 35 Prozent an der Betreibergesellschaft beteiligt, hat nun auf Antrag der FDP-Gemeinderatsfraktion die Rechnung aufgemacht. In der Stadtkasse fehlt das Geld für die Klimaschutzstrategie des Airports.

Insgesamt müssen die Gesellschafter – neben der Stadt ist das Land mit 65 Prozent an der FSG beteiligt – Zuschüsse in Höhe von 690 Millionen Euro aufbringen. Stuttgart müsste davon anteilig rund 241 Millionen Euro investieren. Derzeit geht man im Rathaus davon aus, dass das Geld in zwei Tranchen fällig wird: Im Jahr 2028 müsste Stuttgart 105 Millionen Euro an die Flughafengesellschaft überweisen, im Jahr 2031 weitere 136,5 Millionen Euro. „Aufgrund der extrem schwierigen Haushaltslage der Landeshauptstadt konnten allerdings keine Mittel in die städtische Finanzplanung aufgenommen werden“, heißt es in der Antwort des Rathauses auf die FDP-Anfrage.

Allerdings stehen Stadt und Land beim Flughafen in Sachen Klimaschutz im Wort. Im Februar 2023 haben die beiden Gesellschafter und das Unternehmen den Fahrplan des Vorhabens in einer sogenannten Zukunftsvereinbarung festgehalten.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität am Boden liegt das Hauptaugenmerk auf der Gebäudesanierung. Der Umbau der Terminals sei der „größte Hebel“ heißt es im Rathaus. Die Abfertigungsgebäude seien zum Zeitpunkt der geplanten Sanierung zwischen 30 und 35 Jahre alt. Allein die Frischzellenkur für die Gebäude schlägt mit rund 1,15 Milliarden Euro zu Buche. „Ohne die Zuschüsse der Gesellschafter kann die Umsetzung nicht wie geplant erfolgen“, heißt es in der von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) unterzeichneten Antwort. Der Rathaus-Chef ist auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der FSG.

Für die FDP im Stuttgarter Gemeinderat stellt sich deswegen die Frage nach dem Zeitplan. „STRzero 2040 ist nicht mehr erreichbar“, sagt Stadtrat Friedrich Haag. Weil die Stadt sich die Zuschüsse für das Vorhaben nicht mehr leisten könne, schlagen die Liberalen vor, „das benötigte Kapital durch den Verkauf von bis zu 24,9 Prozent der städtischen Gesellschaftsanteile an der FSG zu erzielen“. Sie verweisen auf die Beispiele der Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf, wo der Betrieb als öffentlich-private-Partnerschaft realisiert werde.

Teilverkauf des Flughafens: Rathaus ist skeptisch

Im Rathaus mag man nicht so recht an diese Lösungsmöglichkeit glauben. Wer sich Anteile an einer Gesellschaft kaufe, baue auf Rendite. Doch das am Flughafen erwirtschaftete Geld werde in STRzero investiert - und trotzdem bleibe noch eine Lücke, die durch Gesellschaftereinlagen zu schließen sei. „Ein privater Investor wird also kaum bereit sein, neben den Mitteln für die Investition in Geschäftsanteile weitere Mittel für die Umsetzung von STRzero bereitzustellen, wenn der sogenannte Free Cash Flow der FSG vollständig in die Sanierung des Flughafens investiert werden wird“, heißt es in der Stellungnahme des Rathauses auf die FDP-Anfrage hin.

Die Flughafengesellschaft bleibt bei der beschlossenen Klimaschutzstrategie. Bei der Präsentation der Bilanz für 2025 Ende April sagte Flughafen-Geschäftsführer Carsten Poralla: „Geschäftserfolg und Nachhaltigkeit sind für uns untrennbar miteinander verbunden. Auch angesichts schwieriger Umstände halten wir an unserer Klimastrategie STRzero mit dem Zieljahr 2040 fest.“ Allerdings könne man dank modularer Planung „Zeitplan und Umfang flexibel an die neuen Entwicklungen anpassen. Nicht zu investieren ist keine Option“.