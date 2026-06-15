Flughafen Stuttgart: Wo soll das Geld für den klimaneutralen Airport herkommen?

Mit Milliardenaufwand soll der Flughafen Stuttgart bis 2040 klimaneutral werden, doch bei den Gesellschaftern Land und Stadt sind die Kassen leer. Ist ein Teilverkauf die Lösung?
Die Krise der öffentlichen Finanzen bedroht das Klimaziel der Stuttgarter Flughafengesellschaft (FSG). Das Programm STRzero soll dafür sorgen, dass der Betrieb des Flughafens bis 2040 treibhausgasneutral wird. Doch das ambitionierte Ziel gibt es nicht zum Nulltarif. Die Stadt Stuttgart, mit 35 Prozent an der Betreibergesellschaft beteiligt, hat nun auf Antrag der FDP-Gemeinderatsfraktion die Rechnung aufgemacht. In der Stadtkasse fehlt das Geld für die Klimaschutzstrategie des Airports.