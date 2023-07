1 An der Sicherheitskontrolle führt kein Weg vorbei. Falls doch jemand einen findet, hat das weitreichende Konsequenzen. Foto: 7aktuell/Daniel Jüptn/r

Das hat es am Stuttgarter Flughafen in Jahrzehnten nicht gegeben: Ein Mann entgeht dem Sicherheitspersonal. Damit legt er den Flugbetrieb vorübergehend lahm.









Da sitzt man schon im Flieger, freut sich auf den Start in wenigen Minuten – und dann heißt es Kommando zurück. So ist es am vergangenen Freitag vielen ergangen, die vom Stuttgarter Flughafen aus starten wollten. Der Grund: Eine vermeintliche Sicherheitslücke. Denn es war ein Mann in den Bereich hinter der Sicherheitskontrolle geraten, ohne kontrolliert zu werden.