Flughafen Stuttgart Unbekannter schlägt Fahrgast in S-Bahn ins Gesicht

Von red/jbr 30. Oktober 2018 - 10:36 Uhr

Der mutmaßliche Täter habe in der S-Bahn nach Angaben des Opfers grundlos zugeschlagen. (Symbolfoto) Foto: dpa

In der S-Bahn der Linie S2 auf dem Weg vom Flughafen Stuttgart in die Innenstadt schlägt ein Unbekannter einem Fahrgast zweimal mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in einer S-Bahn der Linie S2 einem Fahrgast zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das berichtet die Polizei. Demnach sei das 37-jährige Opfer zusammen mit einem Kollegen gegen 21 Uhr an der Haltestelle Flughafen/Messe in Fahrtrichtung Stuttgart in die S-Bahn gestiegen. Der mutmaßliche Täter habe kurz vor der Haltestelle Rohr offenbar grundlos zugeschlagen.

Der 37-Jährige habe von den Schlägen mehrere Kratzer an der Wange sowie eine geschwollene Nase davongetragen. Zudem wurde die Brille des Reisenden im Wert von etwa 250 Euro beschädigt. Alarmierte Beamten der Bundes- und Landespolizei trafen nur noch den 37-Jährigen und seinen Begleiter an.

Den Unbekannten beschreibt das Opfer er als einen 1,90 Meter großen Mann mit kräftiger Statur, braun-schwarzen Haaren und einem Dreitagebart. Er soll zur Tatzeit blaue Sportschuhe, einen grünen Kapuzenpulli sowie eine dunkle Stoffjacke getragen haben.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 0711/87035-0.