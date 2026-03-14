Flughafen Stuttgart: „Stuttgart ist zu teuer für Ryanair“

Rayanair meidet den Stuttgarter Flughafen seit Jahren – Marketing-Chef Marcel Pouchain Meyer erklärt was sich ändern müsste und welche Ziele dann ab Stuttgart denkbar wären.
Der Wettbewerb im Luftverkehr wird mit harten Bandagen geführt. Die Airlines schauen aufs Geld und setzen Flughafenbetreiber unter Zugzwang, die ihrerseits aber in der Pflicht stehen, Geld zu verdienen. Gänzlich frei sind sie bei der Preisgestaltung aber nicht, weil Gebühren und Steuern andernorts festgesetzt werden. Im Interview formuliert Marcel Pouchain Meyer, Marketing-Chef bei Ryanair, eine klare Erwartungshaltung und sagt, was sich ändern müsste, damit die große Low-Cost-Airline wieder nach Stuttgart zurückkehrt.