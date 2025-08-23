Flughafen Stuttgart: So kommt man schneller in den Urlaub

Die selbstständige Gepäckaufgabe am Flughafen Stuttgart ist leicht zu bedienen und spart viel Zeit – ist aber noch kaum bekannt.
Keine fünf Minuten hat Andreas Streb am Terminal 3 im Stuttgarter Flughafen benötigt, um für seine Gepäckstücke die notwendigen Banderolen am Automaten herauszulassen. Der Geschäftsmann aus der Nähe von Pforzheim ist mit seiner Frau Stefanie und den Kindern Sophia und Samuel auf dem Weg in den Urlaub nach Montenegro. Die Vorfreude ist groß. Diese wird auch nicht unnötig durch eine lange Wartezeit am Check-In-Schalter getrübt. „Die Prozedur ist einfach“, so der 57-Jährige.