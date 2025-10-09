Flughafen Stuttgart: Preisunterschiede am Flughafen – Teures Parken vor den Terminals

Wer nahe bei den Terminals des Stuttgarter Flughafens parkt, muss mehr zahlen. So steuern die Betreiber die Belegung auf den 11 000 Parkplätzen.
Über die Parkgebühren steuert der Flughafen Stuttgart die Stellplatzsuche von Fluggästen, Abholern und Besuchern. Die Faustregel in Stuttgart lautet: Je kürzer der Weg zum Terminal, desto teurer wird es. Besonders viel kostet die Stellzeit für Fluggäste, die länger als acht Minuten auf den Kiss & Fly-Plätzen vor den Terminals parken. Wer wegen Wartezeiten oder Verspätungen eine halbe Stunde parkt, zahlt 40 Euro.