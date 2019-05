1 Am Flughafen Stuttgart drohte einem 42-Jährigen eine Gefängnisstrafe. Foto: dpa

Ein 42-Jähriger landet mit dem Flieger aus Moskau. Bei der Grenzkontrolle wird der Mann festgenommen. Ein Anruf bei seinem Vater rettet ihn schließlich vor dem Gefängnis.

Stuttgart - Ein Vater hat seinen 42-jährigen Sohn am Flughafen Stuttgart vor einem 57-tägigen Gefängnisaufenthalt bewahrt. Das meldet die Polizei.

Was war passiert?

Der 42-Jährige war am Montagnachmittag mit einem Flieger aus Moskau am Flughafen gelandet. Dabei geriet er in eine Grenzkontrolle der Bundespolizei. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann vor knapp einem Jahr wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 2280 Euro verurteilt worden war.

Da er diese Summe nicht aufbringen konnte, drohte ihm das Gefängnis. Der 42-Jährige kontaktierte schließlich seinen Vater, der das Geld bei einem örtlichen Polizeirevier einzahlte und somit seinen Sohn aus dem Gefängnis freikaufen konnte.