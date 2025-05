Flughafen Stuttgart: Messflugzeug landet in der Nacht

1 Ausgeklügelte Elektronik hilft dem Tower bei der Flugüberwachung. Foto: Ines Rudel

Bis zu 400 Starts und Landungen gibt es jeden Tag am Stuttgarter Flughafen. Ein Instrumenten-Landesystem unterstützt die Piloten. Damit das perfekt funktioniert, muss es regelmäßig überprüft werden. Dabei ist ein Messflugzeug zu später Stunde im Einsatz.











Die Deutsche Flugsicherung (DFS) wird in der kommenden Woche das Instrumenten-Landesystem am Flughafen Stuttgart neu vermessen. Dazu sind am Montag und Dienstag, 19. und 20. Mai, von Westen und Osten her mehrere Anflüge eines Messflugzeugs auf die Landebahn geplant. Die Messflüge finden während der Nacht statt. Sollte es bei der Überprüfung zu technischen oder witterungsbedingten Verzögerungen kommen, könnten Messungen außerdem am Mittwoch, 21. Mai, erforderlich werden. Diese Messungen sind nach Angaben der DFS „im Rahmen einer sicheren, geordneten und flüssigen Verkehrsabwicklung unumgänglich“.