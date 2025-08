1 Das Fahrzeug ließ sich nicht öffnen, weshalb Einsatzkräfte zur Hilfe eilen mussten. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein schlafendes Kind wurde am Montagabend auf einem Flughafenparkplatz in Stuttgart in einem Auto eingeschlossen. Feuerwehr und Polizei mussten zur Hilfe eilen.











Ein schlafendes Kleinkind ist am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz am Busterminal des Stuttgarter Flughafens versehentlich in einem Auto eingeschlossen worden.