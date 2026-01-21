Flughafen Stuttgart: In diesem Ranking steht Stuttgart auf einem Top-Platz

Dem Flughafen Stuttgart macht in Sachen Pünktlichkeit kaum einer was vor. Nur kleine Flughäfen landen im Ranking der Airports, mit der geringsten Verspätungsquote, vor dem STR.
Egal ob bei der Kofferaufgabe, der Sicherheitskontrolle oder am Gate: Warten gehört zum Verreisen mit dem Flugzeug dazu. Besonders frustrierend wird es dann, wenn der Flieger auch noch Verspätung hat – oder gar ausfällt. Die gute Nachricht für alle Reisenden aus der Region Stuttgart: Das kommt am Stuttgarter Flughafen vergleichsweise selten vor.