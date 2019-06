1 Kurioser Vorfall am Flughafen Stuttgart (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Flughafen Stuttgart sorgt ein nicht alltäglicher Vorfall für Aufsehen: Eine Maschine aus Teneriffa kann nicht landen – wegen eines Hasen. Für die Passagiere hat das bittere Folgen.

Stuttgart - Am vergangenen Wochenende ist es am Stuttgarter Flughafen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zu einem nicht alltäglichen Zwischenfall gekommen. Weil eine andere Maschine einen Hasen auf der Landebahn überfahren hatte, musste diese zunächst gereinigt werden – und ein Flugzeug aus Teneriffa seine Landung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verschieben.

„Ab und an kann es zu derartigen Vorfällen kommen“, weiß Beate Schleicher, stellvertretende Sprecherin des Stuttgarter Flughafens, zu berichten. „Insbesondere im Frühsommer, wenn in der Region vermehrt Jungtiere unterwegs sind, verirren sich Hasen oder auch Füchse auf dem Gelände.“ Damit die Tiere nicht zu Schaden kommen, gibt es am Flughafen ein Tierkollisionsmanagement. Am späten Samstagabend konnte jedoch nicht verhindert werden, dass ein Hase von einer Maschine auf der Landebahn überfahren wurde.

Pilot und Airline treffen Entscheidung

Im Zuge des konkreten Vorfalls, der sich nach Angaben der stellvertretenden Flughafensprecherin um 23.18 Uhr ereignet hatte, musste die Landebahn vorschriftsgemäß gereinigt werden. Aus diesem Grund wurde sie vorübergehend gesperrt – die anschließende Maschine aus Teneriffa konnte infolgedessen nicht planmäßig gegen 23.30 Uhr landen.

Der Pilot musste somit entscheiden, ob eine Warteschleife geflogen oder komplett ausgewichen werden soll. Theoretisch hätte die Maschine trotz des Nachtflugverbots noch verspätet landen dürfen – doch der Pilot entschied sich gegen das Warten und steuerte stattdessen auf direktem Weg den Flughafen in Hannover an. Somit mussten die Passagiere in der niedersächsischen Hauptstadt übernachten. Erst am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr erreichte die Maschine aus Teneriffa den Flughafen in Stuttgart.