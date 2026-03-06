Flughafen Stuttgart: Geht’s bald schneller durch die Kontrollen am Flughafen?

Neue Zuständigkeiten bei den Sicherheitskontrollen: Warum ein formaler Akt am Stuttgarter Flughafen für Passagiere weniger Wartezeit bringen soll.
Freunde des gepflegten Amtsdeutsch sind am Freitag am Flughafen in Stuttgart auf ihre Kosten gekommen. Was da in Terminal 1 über die Bühne ging, läuft unter dem Stichwort Beleihungsakt. In dessen Verlauf bekam Flughafenchef Ulrich Heppe von Carsten Laube, Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, eine Urkunde ausgehändigt, die der Schlüssel für flüssigere Abläufe bei der Kontrolle von Passagieren und Gepäckstücken sein soll.