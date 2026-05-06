Flughafen Stuttgart: Frankfurt-Flüge fallen weg, eine andere Verbindung kommt wieder

Die Lufthansa sortiert aus wirtschaftlichen Gründen ihr Streckennetz neu. Von Stuttgart fliegt die Airline künftig nicht mehr nach Frankfurt. Ein anderes Ziel will sie wieder anbieten.
Reisende, die nach dem 1. Juni einen Flug mit Lufthansa von Stuttgart nach Frankfurt oder in der Gegenrichtung gebucht haben, sind in diesen Tagen über eine Änderung informiert worden. Statt im Flieger werden sie die Strecke mit der Bahn zurücklegen. Das ist kein vorübergehendes Phänomen. Lufthansa habe sich „entschlossen, ab Juni 2026 die Zubringerstrecke von Stuttgart nach Frankfurt über die Deutsche Bahn anzubieten“, erklärt eine Unternehmenssprecherin.