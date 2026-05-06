Flughafen Stuttgart: Frankfurt-Flüge fallen weg, eine andere Verbindung kommt wieder

Die Lufthansa sortiert aus wirtschaftlichen Gründen ihr Streckennetz neu. Von Stuttgart fliegt die Airline künftig nicht mehr nach Frankfurt. Ein anderes Ziel will sie wieder anbieten.

Reisende, die nach dem 1. Juni einen Flug mit Lufthansa von Stuttgart nach Frankfurt oder in der Gegenrichtung gebucht haben, sind in diesen Tagen über eine Änderung informiert worden. Statt im Flieger werden sie die Strecke mit der Bahn zurücklegen. Das ist kein vorübergehendes Phänomen. Lufthansa habe sich „entschlossen, ab Juni 2026 die Zubringerstrecke von Stuttgart nach Frankfurt über die Deutsche Bahn anzubieten“, erklärt eine Unternehmenssprecherin.

Insgesamt dünnt Lufthansa aus wirtschaftlichen Gründen im Sommer ihr Angebot um rund ein Prozent aus. Im April fiel die Entscheidung, die Angebote der Lufthansa Cityline umgehend einzustellen, was für Stuttgart das Aus der Zubringerflüge zum Flughafen in München bedeutete. Das soll nur ein vorübergehender Wegfall sein. Das Unternehmen kündigt an, die Verbindung sogar stärken zu wollen. „An das Drehkreuz München bleibt Stuttgart per Flug angebunden. Dazu wird Lufthansa ihr Flugangebot von Stuttgart nach München ausbauen und auf den vier täglichen Verbindungen größere Flugzeuge einsetzen.“

Bei der Vorstellung der Bilanz für das Jahr 2025 hatte sich der Stuttgarter Flughafen-Chef Ulrich Heppe Ende April zuversichtlich gezeigt, dass die München-Flüge der Airline mit dem Kranich im Jahresverlauf wieder nach Stuttgart zurückkehren würden.

Die Unternehmenssprecherin weist zudem darauf hin, dass Stuttgart über Flüge der zur Lufthansa-Gruppe gehörenden Swiss und Austrian an die großen Drehkreuze in Zürich und Wien angeschlossen bleibt. Das ist für den Landesflughafen von Bedeutung. Musste der Airport doch in den zurückliegenden Monaten den Verlust der einzigen Interkontinentalverbindung ebenso hinnehmen wie den Rückzug von British Airways von den Flügen nach London und den der Air France nach Paris.

Im vergangenen Jahr flogen 39 Airlines ab Stuttgart zu 124 Zielen in 40 Ländern. Insgesamt fertigte der Flughafen Stuttgart 9,6 Millionen Passagiere ab, für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Rückgang auf 9,4 Millionen Passagiere.