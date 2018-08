Flughafen Stuttgart Flugbetrieb wegen Gewitters eingestellt

Von Christine Bilger 23. August 2018 - 17:37 Uhr

Wegen eines durchziehenden Gewitters mussten Passagiere in den Flugzeugen bleiben. Foto: dpa (Symbolbild)

Passagiere mussten am Donnerstag knapp eineinhalb Stunden lang Geduld haben. So lange konnte am Stuttgarter Flughafen keine Maschine starten. Auch ankommende Fluggäste waren betroffen.

Stuttgart - Wegen einer durchziehenden Gewitterzelle war am Donnerstag die Geduld der Passagiere gefordert, die in Stuttgart landeten oder abflogen: „Wir habenaus Sicherheitsgründenden Flugbetrieb von 15.10 Uhr bis 16.30 Uhr eingestellt“, sagte Johannes Schumm, der Pressesprecher des Stuttgarter Flughafens. Wer zu diesem Zeitpunkt in einem bereits gelandeten Flugzeug saß, konnte nicht aussteigen.

Mehr zum Thema

Passagiere in zwei Dutzend Maschinen mussten warten

Das traf Passagiere in etwa einem Dutzend Maschinen, erläuterte Schumm. Etwa gleich viele Maschinen, in denen auch schon Fluggäste saßen, konnten während der 80-minütigen Unterbrechung des Flugbetriebs nicht starten. Die Gewitterzelle sei sehr schnell weitergezogen, sagte Schumm.