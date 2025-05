Flughafen Stuttgart: Drei neue Direktflüge ab Stuttgart

SunExpress baut das Angebot ab dem Stuttgarter Flughafen aus und bietet ab Ende Mai und Anfang Juni drei weitere Ziele an – Start ab sofort.

Die Fluggesellschaft SunExpress erweitert ihr Streckennetz ab Stuttgart um drei neue türkische Ziele. Die neuen Direktverbindungen erschließen ab sofort weitere Regionen der Türkei und stärken die Position der Airline am Stuttgarter Flughafen, wie es in einer Mitteilung des Flughafens heißt. Ab 8. Juni ist mit Eurowings ab Stuttgart übrigens auch ein neuer Insel-Direktflug im Programm.

Den Auftakt der neuen Angebote von SunExpress Richtung Türkei bildet am 28. Mai 2025 die Verbindung nach Ordu-Giresun an der Schwarzmeerküste. Die Flüge zu diesem Ziel finden jeden Mittwoch statt und ermöglichen den direkten Zugang zur Küstenregion am Schwarzen Meer.

Foto: FSG/Leif Piechowski

Türkei-Flug zum Marmara-Meer und Berg Uludağ

Zwei Tage später, am 30. Mai, folgt die Aufnahme der Strecke nach Bursa am Marmara-Meer. Diese historisch bedeutsame Stadt ist bekannt für ihre zahlreichen Moscheen und kulturellen Sehenswürdigkeiten.

In der Nähe befindet sich auch der 2.500 Meter hohe Berg Uludağ, der als Wander- und Klettergebiet geschätzt wird. Die Verbindung zum Flughafen Bursa-Yenisehir wird zweimal wöchentlich ab Stuttgart angeboten – immer montags und freitags.

Am 1. Juni komplettiert die dritte neue Destination das Angebot: Balikesir-Edremit nahe der Ägäisküste. Diese Strecke steht bis Ende September jeden Sonntag im Flugplan.

Türkei-Flüge ab Stuttgart

Mit den drei neuen Verbindungen bedient SunExpress nun 16 von insgesamt 18 türkischen Zielen direkt ab Stuttgart. Diese Erweiterung festigt die Position des Unternehmens als zweitgrößte Airline am Stuttgarter Flughafen und bietet Passagieren ein breiteres Spektrum an Reisemöglichkeiten in die Türkei.