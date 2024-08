Flughafen Stuttgart: „Die Nachfrage nach Flugreisen nimmt zu“

1 Am Stuttgarter Flughafen will die Betreibergesellschaft nächstes Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Foto: imago/Arnulf /Hettrich

Die Betreibergesellschaft des Stuttgarter Flughafens wird 100 Jahre alt. Im Gespräch erklärt das Führungsduo Ulrich Heppe und Carsten Poralla, wie sie mit Klimaprotesten umgehen und welche Bedeutung Wasserstoff künftig für das Fliegen haben soll.











Der Flughafen Stuttgart ist selbst schon ordentlich rumgekommen. Auf Anfänge auf dem Wasen folgte ein Gastspiel in Böblingen, ehe der heutige Standort in Betrieb genommen und stetig ausgebaut worden ist. Jahrelang stiegen die Fluggastzahlen kontinuierlich, bis Corona dieser Entwicklung ein vorläufiges Ende bereitete. In Zeiten wachsenden Umweltbewusstseins wird hierzulande Fliegen kritischer gesehen. In der Flughafen-Chefetage glaubt man jedoch an eine Erholung der Geschäfte und baut auf die wieder erwachte Lust am Fliegen. Die beiden Geschäftsführer Ulrich Heppe und Carsten Poralla erklären im Gespräch, wohin die Reise gehen soll.