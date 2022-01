8 Die Flughafenfeuerwehr ist zur Bergung der Cessna im Einsatz. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Eine Cessna, die von Würzburg kommt, bleibt auf dem Stuttgarter Flughafen liegen. Die Feuerwehr und die Luftsicherheitsbehörde sind im Einsatz. Was war die Ursache?















Stuttgart - Bei der Landung am Stuttgarter Flughafen ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Cessna am Stuttgarter Flughafen liegengeblieben. Laut der Polizei sei das Kleinflugzeug, eine Cessna 337 H Superskymaster ohne ausgeklapptes Fahrwerk gelandet – warum das so war, sei noch nicht geklärt. Der 73-jährige Pilot, der alleine aus Würzburg nach Stuttgart geflogen war, blieb unverletzt. Der Sachschaden am Flugzeug wird mit rund 50 000 Euro angegeben. Die Bergung dauerte etwa eine Stunde.

Nur wenig Verspätungen aufgrund des Unfalls

Zu nennenswerten Verzögerungen und Ausfällen im Flugverkehr sei es wegen des Unfalls nicht gekommen, sagte die Pressesprecherin des Flughafens Beate Schleicher. „Wir haben zurzeit ohnehin leider sehr wenige Flugbewegungen, am Mittwoch waren es nur 75 Starts und Landungen“, fügte sie hinzu. Daher hätten nur zwei Maschinen einen leicht verzögerten Start gehabt. Bei dem Unfall waren neben der Flughafenfeuerwehr Stuttgart und dem Rettungsdienst auch Verantwortliche der Flughafengesellschaft, die Polizei und Vertreter der Luftsicherheitsbehörde vor Ort im Einsatz, meldet die Polizei.