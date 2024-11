Flughafen Stuttgart: Betriebsrat am Flughafen in Turbulenzen

Betriebsrat am Flughafen in Turbulenzen

1 Beim Betriebsrat am Stuttgarter Flughafen rumort es. Foto: IMAGO/Arnulf / Hettrich

Dicke Luft im Betriebsrat der Stuttgarter Flughafengesellschaft: Zwei Mitglieder sehen in der Arbeit der Gremiums Verstöße gegen Vorgaben vor. Nun soll ein Gericht über die Auflösung der Arbeitnehmervertretung entscheiden.











Die ganze Angelegenheit stand schon zu Beginn unter keinem guten Stern: als es im Vorfeld der Betriebsratswahl im Jahr 2022 am Stuttgarter Flughafen hoch her ging, sah sich Cuno Hägele zu mahnenden Worten gezwungen. Der damalige Geschäftsführer des Bezirk Stuttgart der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) schrieb alarmiert an den Betriebsrat der Flughafengesellschaft: „Das Verhalten einzelner Mitglieder des Wahlvorstandes lässt bei näherer Betrachtung die notwendige Neutralität vermissen“. Hägele beklagte eine „polemische, grenzüberschreitende Diskussion“ im Vorfeld des Urnengangs.