Viele Corona-Neuinfektionen Stuttgart macht bei der Inzidenz den größten Sprung in der Region

In Stuttgart ist die Inzidenz am Dienstag um 55,3 Punkte auf nun 331 Fälle pro 100 000 Einwohner gestiegen. Das ist der größte Tagesanstieg in der Region. Ein anderer Kreis hat aber einen noch höheren Wert.