1 Großer Andrang zur Reisezeit am Stuttgarter Flughafen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Kurz vor Ende der Sommerferien zieht der Stuttgarter Flughafen eine positive Bilanz der Reisezeit. Es sei auch in den kommenden Wochen noch mit viel Verkehr zu rechnen.











Rund 1,5 Millionen Passagiere hat die Flughafengesellschaft Stuttgart in den zu Ende gehenden Sommerferien in den Terminals gezählt. Bis Ende des Jahres peilt der Flughafen Stuttgart 9,4 Millionen Fluggäste an – eine Million mehr als im Vorjahr.