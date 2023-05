1 Bereits im Juli 2021 war der Ätna auf Sizilien ausgebrochen (Archivbild). Foto: dpa/Salvatore Allegra

Nach einem erneuten Ausbruch des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien am Sonntag ist ein Flughafen in der Nähe geschlossen worden.









Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien scheint wieder aufgewacht zu sein. Der Flugbetrieb am Flughafen von Catania wurde eingestellt, weil die Start- und Landebahn von Ascheregen verschmutzt war, hieß es in einer Mitteilung des Flughafens am Fuße des Ätnas am Sonntag bei Facebook. Dies gelte so lange, „bis die Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt sind“.