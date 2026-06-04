Flughafen Rom baut massiv aus: Fiumicino setzt zum Höhenflug an

Der Flughafen Rom will mit einem Riesen-Investitionsprogramm der größte Airport Westeuropas werden.
Der römische Flughafen Fiumicino soll in den nächsten Jahren mit Investitionen von neun Milliarden Euro massiv ausgebaut werden. Marco Troncone, CEO der Flughafengesellschaft Aeroporti di Roma (ADR), zu der auch der wesentlich kleinere Airport in Rom Ciampino gehört, sagte unserer Zeitung, Kernstück sei eine neue Start- und Landebahn – die vierte. Die Zahl der Passagiere soll bis 2033 von heute knapp 53 Millionen auf jährlich hundert Millionen wachsen. Das Wachstum solle vor allem von Touristen aus China, Indien und Südostasien kommen. Rom Fiumicino wäre damit der größte Flughafen Westeuropas.