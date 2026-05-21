Flughafen Noto: In Japan gibt es bald einen Pokémon-Flughafen

In der Präfektur Ishikawa erwartet Reisende bald ein Flughafen voller Monster rund um die Kultfigur Pikachu. Das bunte Spektakel dient einem guten Zweck.
Das Pokémon-Universum ist bald um eine Attraktion reicher. Der Flughafen Noto in der zentraljapanischen Präfektur Ishikawa nennt sich ab Sommer „Noto Satoyama Pokémon With You Airport“ und wird damit der weltweit erste Flughafen mit den Fantasiewesen im Namen sein, wie die Präfekturregierung stolz mitteilte. Inspiriert von den global beliebten Monsterfiguren wird das Gelände entsprechend umgestaltet. Das Projekt ist Teil der Bemühungen zum Revitalisieren der Noto-Halbinsel, die 2024 von einem verheerenden Erdbeben und heftigen Regenfällen heimgesucht worden war.