Flughafen Münster Osnabrück: Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus

Einsatz am Flughafen Münster Osnabrück: Ein Flugzeug fährt über die reguläre Landebahn hinaus, verletzte wird niemand. Was genau ist passiert?
Greven - Bei der Landung eines Flugzeugs am Flughafen Münster Osnabrück ist es am Abend zu einem Zwischenfall gekommen. Die aus der Türkei kommende Boeing 737-800 sei auf der Landebahn ein Stück über die Begrenzung hinaus gefahren, teilte der Flughafen in der Nacht mit. Keiner der knapp 200 Menschen an Bord des Flugs 4M351 sei nach aktuellem Stand verletzt worden.